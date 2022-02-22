Trafikte durdurdukları araçtan gasp yapan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Maltepe'de geçen yıl bir kişinin kullandığı aracın önünü keserek 810 bin lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım 2021'da Maltepe'deki bir banka şubesinden parasını çeken A.Ö'nün aracının önünü keserek araçtaki içinde 810 bin lira bulunan çantayı gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, sahte plaka takılı bir otomobildeki şüphelilerin A.Ö'yü, bankadan çıkışından itibaren takip ettikleri, daha sonra da yolunu kestikleri ve araçtaki para dolu çantayı alarak kaçtıkları tespit edildi.

Olay yeri ve güzergahı üzerindeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, önce aracın gerçek plakasını, ardından da şüphelilerin eşkalini ve kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin adreslerine, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Ç. (28) ve Can K. (27) tutuklanırken, diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı.