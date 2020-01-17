Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor? - Son Dakika
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Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

7 saat önce

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında sürücülerin trafikte sinirlenmeleri ile kullandıkları araçların markası arasındaki bağ incelendi. Atomik Research adlı kuruluşun anketine göre trafikte en çok sinirlenenler Audi sürücüleri oldu.

Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?, System.String[]

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında sürücülerin trafikte sinirlenmeleri ile kullandıkları araçların markası arasındaki bağ incelendi. Atomik Research adlı kuruluşun anketine göre trafikte en çok sinirlenenler Audi sürücüleri oldu. Ankete katılan Audi marka otomobil kullanan sürücülerin yüzde 35'i trafikte sık sık sinirlendiğini belirtti.


Audi'yi yine aynı oranlar Kia sürücüleri takip ediyor. Trafikte en çok sinirlenenler listesinde ilk sıralarda Alman markaları tercih edenler bulunuyor. BMW ve Mercedes kullanıcıları yüzde 31 oranıyla Audi ve Kia'yı takip ediyor.

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Ankara Ticaret Odası, Fransa, Audi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:13 
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