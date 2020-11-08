Trafikte engelli olmak - Son Dakika

Trafikte engelli olmak

08.11.2020 07:39
Trafikte engelli olmak, System.String[]

Körler için bütün hayat mp3 formatında akar. Sabah evdekilerin seslerinin 'müziği' başlar; çaydanlığın kaynaması, çay kaşığının bardağa vurması... Kapıdan çıkınca mutlaka 10 saniye dururuz, etrafta ne oluyor diye. Sevimsiz olsa da trafikte bile bir müzik buluruz.

Körler için bütün hayat mp3 formatında akar. Sabah evdekilerin seslerinin 'müziği' başlar; çaydanlığın kaynaması, çay kaşığının bardağa vurması... Kapıdan çıkınca mutlaka 10 saniye dururuz, etrafta ne oluyor diye. Sevimsiz olsa da trafikte bile bir müzik buluruz. Otobüste boğuk trafik sesine insan sesleri karışır.

Motorcular dertli de...

Genelde kimse bu 'müziği' duymak istemiyor ve bir kulaklık takıp istediği müzikleri dinliyor. Saygım sonsuz fakat otobüsteki anonslar çalışmayınca ortaya soruyoruz "Pardon burası neresi" diye ama genelde yanıt alamıyoruz. Bir keresinde orta kapıdan seslenmiştim "Kaptan herkes sağır galiba, hangi duraktayız" diye.

Çok sevdiğim bir şarkı var, 'Aşkın mahpushane' diye, 2000'lerin başında popüler olmuştu. Her dinlediğimde kendimi motorla gezerken buluyorum. Motor ne kadar güzel bir şey. Fırsat bulduğumda arkadaşlarımdan beni motorlarıyla gezdirmelerini isterim. Hep çok korkuyorum ama çok da büyük zevk alıyorum. Motoru olan arkadaşlarım çok dertliler. Trafikte sürekli sıkıştırılmaktan şikayet ediyorlar. Ben de onlardan biraz dertliyim. Keşke bir de kaldırıma park etmeseler... Bazen üstümüze devrildiği bile oluyor. Sarı çizgilerden yürürken biraz daha hızlı gidiyoruz, hele de bildiğimiz bir sarı çizgiyse... Ama ansızın bir motora çarpabiliyoruz. Bir de martı denen aletler artık her yerde. Resmen başımızın belası oldular. Birden çıkıyor önümüze ve biz daha ne olduğunu anlamadan ya devriliyor ya da biz ona çarpıp ufak tefek yaralanmalar yaşayabiliyoruz. Sanırım motor ve martı sürücüleri park konusunda biraz daha düşünceli olabilir. Arabalardan hiç bahsetmeyeceğim, kaldırıma park edenler bütün insanlığı rahatsız ediyor. Fakat bu konuda hiç ilerleme yok.

Belediyelerin izin verdiği seyyar satıcılar da keza... Mecidiyeköy'de metrobüsten indikten sonra görerek bile yürüyemezsiniz. Kör olunca bir de seyyar satıcıdan fırça yiyorsunuz! Tezgahına çarpınca: "Kaldırım burası, neden burayı işgal ediyorsun" deyince "Burayı bana belediye verdi kardeşim, başka yerden git" diyor. Kendince o da haklı tabii ama ben de haklıyım. Yine müzikle bitirirsek konuyu... Müziğin dev isimlerinden çok kıymetli bir sanatçının şarkısı vardır bilirsiniz; "Bence sen de haklısın..."

Trafikte engelli olmak

Seyyar, Şarkı, Müzik, Sabah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Trafikte engelli olmak - Son Dakika Magazin


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