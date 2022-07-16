Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı

16.07.2022 18:15

Aydın'da trafikte bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan şahıs, künde hareketi ile yere çarpıldıktan sonra baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, güreşçi ise olayın ardından gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesinde otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., henüz sebebi belli olmayan bir sebepten dolayı M.M., ile tartışmaya başladı. Vatandaşların araya girmesi de fayda etmedi. Ünal Y., motosiklet sürücüsü M.M.'ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı.

Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bir anda böyle yere serdi

TARTIŞTIĞI KİŞİYE KÜNDE ATTI

Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.M., tarafından bel künde hareketi ile yere çarpıldı. Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bir anda böyle yere serdi

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay sonrası gözaltına alınan M.M.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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