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Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: "Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum" - Son Dakika

Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: "Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum"

31.12.2021 13:01

Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: "Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum" Kırıkkale'de, trafikte yaşanan gürültü kirliliğine karşı "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: "Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, trafikte yaşanan gürültü kirliliğine karşı "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" adlı proje hayata geçirildi. Trafikte yaşanan gürültü kirliliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan ve uzun soluklu olarak sürdürülmesi hedeflenen proje, düzenlenen programla tanıtıldı. Proje tanıtım programında gürültü kirliliğinin saldırganlık, sinirlilik, yüksek tansiyon, işitme kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok istenmeyen rahatsızlıklara sebep olduğuna dikkat çekildi.

Farkındalık eğitimle başlayacak

Proje çerçevesinde ilk etapta, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve sürücü kurslarına yönelik yapılacak programlar ile farkındalık oluşturulması planlanıyor. Ardından toplumda rol model olan basın mensupları ile sivil toplum kuruluşları, yerel ve mülki idareler ile işbirliği yapılması hedefleniyor.

"İnsan psikolojisinin üzerinde kötü diyebileceğimiz tesirleri vardır"

Proje ile ilgili konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Şehir, araba, korna gürültüsü veya çalıştığımız yerlerdeki makine gürültüsü, gürültü kirliliği bunların hepsi insanı rahatsızlık eder. Bunların hepsi insan psikolojisinin üzerinde çeşitli tesirleri var. Uyku rahatsızlığından tutun işte strese kadar insan vücudunun üzerinde insan psikolojisinin üzerinde kötü diyebileceğimiz tesirleri vardır. Hani 'adamı gam öldürür' derler gam dediğimiz şey eski dilde gam, yeni dilde aslında stres. Bunların hepsi bizim yaşam kalitemizi yaşam süremizi olumsuz olarak etkiliyor. Bu gürültü kurallarına riayet edilirse ne kadar medeniyete yakın olduğunu bir medeniyet seviyesini de ortaya koyuyor. Sessiz anlaşan insanlar ve sessiz hitap eden insanlar toplum içerisinde daha fazla kabul görüyor" dedi.

"Trafikte gerçekten bir kültür olgusu mevcut"

Sinevizyon gösterisinde proje hakkında bilgiler aktaran Başkomiser İsa Söğüt, "Trafikte gerçekten bir kültür olgusu mevcut, her ilin her yörenin bir trafik kültürü mevcut. Malumunuz düğünlerde korna basarak konvoylar yapıyoruz. Tek korna ile birbirimize geç devam et şeklinde mesajlar veriyoruz. Selektör ile bir birimize işaretlerde bulunuyoruz. Bu kültürü bilen birisi olarak burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Ayrıca 'neden gürültüsüz bir şehir istiyorum' derken özellikle TÜİK verilerini incelediğimizde yaşlı sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir iliz. Eğe böyle devam ederse ilimiz Türkiye'de en yaşlı iller arasına gireceğiz" diye konuştu.

"Her şey kendi elimizde"

Kentte en çok şikayet söz konusu olan konulardan abartı egzoz, gürültülü ses ve müzik yayınlarının olduğunu dile getiren Söğüt, "Peki bu gürültü kirliliğine nasıl engel olabiliriz? Özellikle gereksiz yere korna çalanları, araçlarda yüksek sesle müzik dinleyenleri, abartı egzoz, gösteriş için fren patinaj gibi hareketlerde bulunanlara uyararak bunlara uyarmaya engel olabiliriz. Her şey kendi elimizde yeter ki elimizi o kornaya uzatmayalım. Daha huzurlu bir haline dönüştürmeye çalışalım" şeklinde konuştu.

Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum
Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum
Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum
Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum
Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum
Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, gençlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: 'Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte gürültü kirliliğine karşı harekete geçildi: "Gürültüsüz bir Kırıkkale istiyorum" - Son Dakika
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