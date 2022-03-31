Trafikte hata yapan ebeveynleri ilk önce "minik trafik dedektifleri" uyaracak - Son Dakika
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Trafikte hata yapan ebeveynleri ilk önce "minik trafik dedektifleri" uyaracak

31.03.2022 11:09
Trafikte hata yapan ebeveynleri ilk önce "minik trafik dedektifleri" uyaracak

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı ekiplerince, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında özel hazırlanan parkurda, akülü araçların direksiyonlarına da geçirilen minik öğrencilere eğitim verildi.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı ekiplerince, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında özel hazırlanan parkurda, akülü araçların direksiyonlarına da geçirilen minik öğrencilere eğitim verildi.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol gereği hayata geçirilen proje kapsamında, anaokulunda eğitim gören 3-6 yaş grubu çocukları için özel trafik parkuru hazırlandı.

Osmangazi ilçesindeki Yunuseli kışlasına getirilen, yaya geçitleri ve trafik ışıklarının bulunduğu parkurda akülü araçların direksiyonuna geçirilen öğrencilere çeşitli eğitimler verildi.

Sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilen eğitimlerde ilk olarak trafik kurallarıyla ilgili çeşitli bilgiler içeren görseller izletilen öğrenciler, daha sonra emniyet kemeri kullanımı, genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları ile yaya geçidi gibi konularda bilgilendirildi.

Proje kapsamında kışlaya getirilen çocuklardan Hamitler TOKİ Anaokulu öğrencileri, yaya olarak yaptıkları uygulamanın ardından akülü araçlarla da sürücü deneyimi yaşadı.

Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen eğitimde, eğitmenler çocukları, görevli bir denetimci gibi trafikte yaptıkları hataların ardından anne ve babalarını anında uyarmaları konusunda bilinçlendirdi.

Çocuklardan gülümseten diyalog

Bazı öğrenciler de eğitim sırasında ebeveynlerinin trafikte yaptığı hataları anlattı.

Bir öğrencinin, yer kalmadığı için bazen ön koltuğa oturtulduğunu, başka bir çocuğun ise babasının araç kullanırken telefonla konuştuğunu söylemesi eğitmenleri gülümsetti.

Öğrenciler, eğitmenler tarafından dağıtılan "Trafik Dedektifi" kimlik kartlarında yazan trafik andını okuyarak eğitimi tamamladı. Metinde, şu ifadeler yer aldı:

"Ön ve arka koltukta yaşam kemerimi takacağıma, kırmızı ışıkta durup yeşil ışık geçeceğime, araç durmadan araca binmeyeceğime ve araçtan inmeyeceğime, hareket halindeki araçta ayakta durmayacağıma, hareket halindeki araçtan elimi, kolumu ve başımı camdan ve kapıdan çıkartmayacağıma, araçtan inerken sağ kapıdan ineceğime, oyun parkları dışında cadde ve sokaklarda oyun oynamayacağıma, yaya kaldırımı dışında cadde ve sokaklarda yaya yürümeyeceğime, diğer yaya ve sürücülerin haklarına saygı duyacağıma söz veriyorum."

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Jandarma, Tragger, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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