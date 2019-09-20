Trafikte hayatını tehlikeye atan sürücünün peşine düştü

Karabük'te bir gazeteci, tünelde hatalı sollama yaparak hayatını tehlikeye atan kamyon sürücüsünün peşine düştü.

Alınan bilgiye göre, bir haber için otomobiliyle Zonguldak'tan Karabük'e gelen gazeteci Mehmet Çetinkaya, İkizdere Tüneli'nde karşıdan gelen ve hatalı sollama yapan bir kamyonla burun buruna geldi.

Ani frenle duran ve kamyonla çarpışmaktan az farkla kurtulan Çetinkaya, yoluna devam eden kamyon sürücüsünün yakalanması için jandarmayı aradı.

Çetinkaya, ardından karakola giderek sürücüden şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak kamyonun plakasını ve sürücüsünü belirledi.

Kamyon sürücüsü hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Bu arada olay anı, tüneldeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Hatalı sürücünün tespit edilmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Çetinkaya, "Araç virajlı bir tünele iki aracı sollayarak giriyor. Görüntülerde de var. Eğer kaza meydana gelse bir cinayet olurdu. Ders alınması için bu olayın sonuna kadar üzerine gideceğim." diye konuştu.