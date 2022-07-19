Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar

Japonya'da meydana gelen ilginç olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridindeki araçta bulunan şahıslar, şişe taktıkları marshmallow tipi şekerleri yoldaki bir diğer aracın egzosunda kızarttıkları görüldü.

TRAFİKTEKİLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTILAR

Marshmallowları kızartan kişiler, hem kendilerini hem de ateşten dolayı görüş açısı kapanan arka taraftaki araç sürücülerinin canını tehlikeye attılar.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: "Egzoz gibi kokuyordur", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu?"