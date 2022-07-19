Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar - Son Dakika
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Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar

19.07.2022 12:14

Japonya'da otomobilleriyle trafikte seyir halinde olan şahıslar, şişe geçirdikleri şekerlemeleri yandaki otomobilin egzozunda kızarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Japonya'da meydana gelen ilginç olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridindeki araçta bulunan şahıslar, şişe taktıkları marshmallow tipi şekerleri yoldaki bir diğer aracın egzosunda kızarttıkları görüldü.

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

TRAFİKTEKİLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTILAR

Marshmallowları kızartan kişiler, hem kendilerini hem de ateşten dolayı görüş açısı kapanan arka taraftaki araç sürücülerinin canını tehlikeye attılar.

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: "Egzoz gibi kokuyordur", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu?"

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı
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