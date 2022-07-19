Japonya'da meydana gelen ilginç olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridindeki araçta bulunan şahıslar, şişe taktıkları marshmallow tipi şekerleri yoldaki bir diğer aracın egzosunda kızarttıkları görüldü.
Marshmallowları kızartan kişiler, hem kendilerini hem de ateşten dolayı görüş açısı kapanan arka taraftaki araç sürücülerinin canını tehlikeye attılar.
Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: "Egzoz gibi kokuyordur", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu?"
Son Dakika › Güncel › Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar - Son Dakika