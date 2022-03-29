Trafik kadını darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

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Trafik kadını darp eden şahıs tutuklandı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte çıkan tartışmada Sezin Tekinkaya darp eden Mehmet Engin Yıldızhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 Mart günü Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesinde otomobili ile seyreden 43 yaşındaki muhasebeci Sezin Tekinkaya, kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu. Otomobili ile kavşağa gelen Mehmet Engin Yıldızhan adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi. O esnada Tekinkaya'nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip "Neden kornaya basıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti. Yıldızhan, Tekinkaya'nın aracının solladıktan sonra önünü kesti. Aracından inip Tekinkaya'nın oğlu ile tartışan Yıldızhan, çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'yı boğazını sıkıp yere fırlattı. Sezin Tekinkaya yaralanırken, Yıldızhan eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı. Şahsın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi. Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, şahıstan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Yıldızhan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Yıldızhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldızhan'ın kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.