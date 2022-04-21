Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı - Son Dakika

Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı

Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı
Son Güncelleme: 21.04.2022 09:13

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, iftar vaktinde trafikte kalan sürücülere yönelik yapılan iftariyelik ikramı devam ediyor.

İftara evlerine yetişemeyecek durumda olan sürücülere, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu ekiplerle iftariyelik ikramı yapılıyor.

İkramlar, ilçede birçok farklı noktada iftara 15 dakika kala başlayıp iftardan 15 dakika sonrasına kadar devam ediyor.

Arabalarıyla trafikte, otobüs duraklarında olan ve iftar saatinde yollarda bulunan vatandaşlar, yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

HER GÜN 2 BİN KİŞİLİK İFTARİYELİK DAĞITILIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Gençlerden oluşan ekiplerimiz her gün 2 bin adet iftariyelik dağıtıyor. Trafikte kalanlara iftariyelik ikramımıza Ramazan ayının ilk günü başlamıştık ve Ramazan boyunca devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, gençlik, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Jürgen Klopp: Transferler için sınırlama getirilmeli
09:46 Klopp, transfer için çılgın paraların harcandığı Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu: Sınır getirin
09:40 Son Dakika: MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanma sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:36 Son Dakika: MİT'ten nokta atışı! Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanma sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:14 Beylikdüzü'nde 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
09:12 Beylikdüzü'nde genç bir kadın oturduğu binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti
09:10 Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine acımadı! Süper Lig'de kalan Morutan'ın yeni adresi çok konuşulur
09:06 Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine acımadı! Süper Lig'de kalan Morutan'ın yeni adresi çok konuşulur
08:38 Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit aynı projede! Berber filminden ilk kare geldi
08:34 Berber filminde başrolü paylaşan Mert Yazıcıoğlu ve Burak Özçivit'ten ilk kare geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 10:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement