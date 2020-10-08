Trafikte kapısız araçla yolculuk eden sürücü kamerada - Son Dakika

BURSA'da otomobil sürücüsünün, sol ön kapısı olmadan yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yıldırım ilçesinde, Bursa- Ankara kara yolunda hareket halindeki 06 CCA 03 plakalı otomobilin sol ön kapısı olmadığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tehlikeye aldırış etmeden sürücü yoluna devam ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün rahat tavırlar sergilediği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.