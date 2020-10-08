Trafikte kapısız araçla yolculuk eden sürücü kamerada - Son Dakika

Trafikte kapısız araçla yolculuk eden sürücü kamerada
08.10.2020 11:03
BURSA'da otomobil sürücüsünün, sol ön kapısı olmadan yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da otomobil sürücüsünün, sol ön kapısı olmadan yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Yıldırım ilçesinde, Bursa- Ankara kara yolunda hareket halindeki 06 CCA 03 plakalı otomobilin sol ön kapısı olmadığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tehlikeye aldırış etmeden sürücü yoluna devam ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün rahat tavırlar sergilediği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
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