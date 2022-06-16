Trafikte kask ve emniyet kemeri denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Trafikte kask ve emniyet kemeri denetimleri sürüyor

16.06.2022 15:04
Trafikte kask ve emniyet kemeri denetimleri sürüyor

Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazalarda yaralanmaların hafifletilmesi açısından kent genelinde motosikletlerde kask, otomobillerde emniyet kemeri uygulaması sürdürülüyor.

Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazalarda yaralanmaların hafifletilmesi açısından kent genelinde motosikletlerde kask, otomobillerde emniyet kemeri uygulaması sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 6 farklı noktada denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri; trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi açısından motosikletlerde kask ile otomobillerde emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştiriyor. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan motosikletlerin sürücülerinden ilk olarak sürücü belgesi ve motosiklet evrakları isteniyor. Belge ve evrakları denetlenen sürücülere kask takması yönünde uyarılar yapılırken, ihlallere cezai işlem uygulanıyor. Kaskını çıkaran sürücülerin kaskı taktırılarak, tablet sistemi üzerinden plakası takip altına alınıyor. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan otomobillerde ise ilk olarak sürücü ve yolcuların kemer takıp takmadığı kontrol ediliyor. Kemeri takılı olan sürücülerden sürücü belgesi istenirken, yolcuların kimlikleri sorgulanıyor. Araçların evraklarının sorgulanmasının ardından araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi anlatılıyor. Motosiklet denetimlerinde olduğu gibi otomobil denetimlerinde de ihlalde bulunan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden trafik güvenliği uyarılarını yayınlamaya devam ediyor. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kask ve emniyet kemeri denetimleri sürüyor - Son Dakika

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