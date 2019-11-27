Son Dakika Haberleri: Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu - Son Dakika

Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu

6 saat önce

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kavga kanlı bitti.

Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu, System.String[]

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Kaza yapan taraflar birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Ardından şahıs karşısındaki kişiyi silahla bacağından vurdu.


Çekmeköy'de gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan biri silahını çekip karşısındaki kişiyi bacağından vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.


Kaza sonrası kavga eden şahsın karşısındaki kişiyi silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Çekmeköy, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte kaza sonrası kavga ettiği şahsı bacağından vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]