Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı

16.07.2022 23:42

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte tartışma yaşadığı adamın kendisine yumruk atması sonrası müsabakalarda görülen "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kuşadası ilçesinde otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı M.A., ile tartışmaya başladı. Ünal Y., motosiklet sürücüsü M.A.'ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı.

GÜREŞÇİ HAREKETİYLE YERE ÇARPTI

Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.A., tarafından bel kündesi hareketi ile yere çarpıldı. Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay sonrası gözaltına alınan M.M.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen güreşçi M.M verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kendisine vuran adama 'bel kündesi' tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı - Son Dakika
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