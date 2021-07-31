Üye Girişi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi - Son Dakika

Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi

31.07.2021 23:26

İstanbul'dan Marmaris'e doğru gittiği sırada, trafik noktasında rutin kontrol yapan polislerle tartışan ve kendisini tanıyamayan polislere "Tanımıyorsan Meclis albümünden bak" diyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Ortaya çıkan diyalog nedeniyle üzgünüm" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın trafikte görevini yapan ve kendisinden kimlik isteyen polislere sert şekilde çıkışması tepkilere neden olmuştu.

Aydoğan, kendisini tanıyamadığını belirten polislere yönelik, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik istersin. Tanımıyorsan aç Meclis albümünden bak" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Sözleri büyük tepki toplayan CHP'li Aydoğan, olayın ardından bir özür metni yayınlayarak, sert ifadeler kullandığı iki polis memuru ve emniyet camiasından özür diledi. Aydoğan, "Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığın incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm" dedi.

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise Tanımıyorsan albümden bak diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi

Turan Aydoğan, Milletvekili, İstanbul, Marmaris, Polis, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • TC Tabak: kimlik göstermek ne kadar zor birşey. Hep işi yokuşa sürenler nasıl aynı yolda gidilebilir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet usta halı tamircisi: CHP M.VEKİLİ AYIP AYIP , insan biraz inanır polis seni tanımak zorunda değil ki rutin kontrol bu neyin egosu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi 23:25 Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar 22:47 Adana'da Balotelli izdihamı! Dünyaca ünlü futbolcuya dokunmak için birbirleriyle yarıştılar Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı 22:32 Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı manzaralar bıraktı
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü 22:04 Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü 20:42 Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı 19:33 Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı 17:36 PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi 16:14 Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı         
23:28
Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem         
23:12
Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor         
22:40
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu         
20:52
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı         
20:41
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak         
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı         
16:49
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 23:50:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement