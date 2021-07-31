Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın trafikte görevini yapan ve kendisinden kimlik isteyen polislere sert şekilde çıkışması tepkilere neden olmuştu.

Aydoğan, kendisini tanıyamadığını belirten polislere yönelik, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik istersin. Tanımıyorsan aç Meclis albümünden bak" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Sözleri büyük tepki toplayan CHP'li Aydoğan, olayın ardından bir özür metni yayınlayarak, sert ifadeler kullandığı iki polis memuru ve emniyet camiasından özür diledi. Aydoğan, "Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığın incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm" dedi.