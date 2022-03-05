Trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli tutuklandı

05.03.2022 17:00
Trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli tutuklandı

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli tutuklandı.

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özgür Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö, kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı.

Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Cumhuriyet, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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