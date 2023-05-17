Trafikte kıskançlık olayı! Karısını başka bir araçta görünce döner bıçağıyla saldırdı - Son Dakika
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Trafikte kıskançlık olayı! Karısını başka bir araçta görünce döner bıçağıyla saldırdı

17.05.2023 16:28

İstanbul Başakşehir'de dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin, otomobiline bindiği Recep Demirok'u, motosikletle takip eden Bayram Doğan, Demirok'un önünü kesti. Doğan, yanında getirdiği döner bıçağıyla önce otomobile saldırırken, Demirok'u sırtından ve boynundan yaraladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün saat 09.40 sıralarında Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda meydana gelen olayda Bayram Doğan, sabah evden çıkan dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan Bayram'ı takibe aldı. Sultan Bayram, Recep Demirok ile buluştu ve otomobiline bindi. Bayram Doğan, bunun üzerine motosikletle otomobili takip etmeye başladı.

ÖNÜNÜ KESİP DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Doğan motosikletiyle, Hürriyet Bulvarı'nda Demirok'un kullandığı 09 FM 386 plakalı otomobilin önünü kesti. Doğan, yanında getirdiği döner bıçağıyla arabaya saldırmaya başladı. Doğan'ı gören Sultan Bayram, çevredekilerin yardımıyla arabadan inerek kaçtı. Doğan, Recep Demirok'un kaçmasına izin vermedi ve ona da döner bıçağıyla saldırdı. Sırtından ve boynundan yaralanan Demirok'u çevredekiler kurtardı. Bu sırada Bayram Doğan ise döner bıçağıyla arabayı parçalamaya devam etti.

ŞÜPHELİ KAÇTI YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören Bayram Doğan, elindeki döner bıçağıyla kaçarak kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaralanan Recep Demirok ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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ADAMI ZORLA ARABADAN ÇIKARTTI

Olayı görenlerden Furkan Mahmutoğlu, "Geldiğimde adamı zorla arabadan çıkarttı. Sırtı yaralıydı, pastaneye kaçtı. Sırtına doğru vurmaya çalışıyordu. Sanırım boynundan yaralanmıştı. Sonra adamı tuttular. Geldi arabaya vurmaya devam etti. Neden yaptığını bilmiyorum" dedi.

TRAFİK POLİSİ GELDİ, O ARADAN KAÇTI

Olayı gören Saadettin Avcı ise şüphelinin olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kenara geçtiğini polis gelince ise kaçtığını belirterek, "Ön camlarını bıçakla kırmaya başladı. Sonra tavanına vurdu. Sinirlendi arabayı orta refüje çıkardı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buraya geldi. Trafik polisi gelince, burada aradan kaçtı. Motosiklet de var işin içinde. Takip etmiş, buraya kadar geldi. Onların içeri kaçtığını ben görmedim. Orada o döner bıçağını nereden aldı getirdiyse, geldi burada vurmaya başladı. Arabada bir kadın bir erkek vardı" ifadelerini kullandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tüm yaşananlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde elinde döner bıçağı olan Bayram Doğan'ın otomobilin arka camını parçaladığı, bir süre sonra otomobili orta refüje çektiği ve burada parçalamaya devam ettiği, çevredekilerin ikna çabalarına ise karşılık vermediği görüldü.

Kaynak: DHA
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Bayram Doğan, Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kıskançlık olayı! Karısını başka bir araçta görünce döner bıçağıyla saldırdı - Son Dakika


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