Trafikte korna kavgasında yumruklar konuştu, o anlar kameraya böyle yansıdı

SAMSUN - Samsun'da trafikte 'korna çalma' meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Anıtpark önünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 55 T 0327 plakalı ticari taksi sürücüsü ile 34 KGV 47 otomobil sürücüsü trafikte 'korna çalma ve küfür etme' meselesi yüzünden sözlü tartışmaya başladı. Tartışma, ticari taksi sürücüsünün sopa çıkartması ile alevlendi. 34 KGV 47 plakalı otomobil sürücüsünün arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada sopalar ve yumruklar konuştu. Arbede çevrede bulunan vatandaşlar ve polislerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Kavga nedeniyle caddede trafik kilitlendi, çevrede kalabalık oluştu. Diğer araç sürücüleri yolun kapanmasına sebep olan kişileri korna çalarak protesto etti.

Resmi ve sivil polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada her 2 taraf da birbirlerinde şikayetçi olmadı. Polis, kavgada kullanılan sopaya el koydu. Kısa süreliğine trafik akışına kapanan yol, tarafların araçlarını yoldan çekmesiyle tekrar açıldı.