Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında - Son Dakika

Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında

15.11.2020 09:50
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında, System.String[]

BURSA'da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte koşturulan deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel's Farm Sanctuary'de koruma altına alındı.

BURSA'da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte koşturulan deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel's Farm Sanctuary'de koruma altına alındı. Şarkıcı Haluk Levent ise haberi, "Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında" sözleriyle duyurdu.

Bursa'da, 14 Ekim günü akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında koşturulan deveyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Trafikteki sürücüler, durumu fark edip aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.'yi araçtan indirip, deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

'KESMEYE GÖTÜRÜYORDUM'Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye sahibi olduğu deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Ahmet J.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Ahmet J.'ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.'ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.1 AY SONRA YENİ YERİNDEEkipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveyi Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından 'Garip' ismi verilen deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel's Farm Sanctuary'de koruma altına alındı.HALUK LEVENT: GÜLLÜ VE ÇAMUR ARKADAŞLARININ YANINDAAnadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, devenin son durumuna ilişkin müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Levent, "Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir aracın arkasında görüntülenmişti bu deve. Ağır yara almıştı. Kilometrelerce sürüklenmişti. Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında. Artık huzur içinde mutlu mutlu Ferdinand'ın çiftliği Angels Farm'da" ifadelerine yer verdi.

Çiftlik hayvanları barınağı tarafından yapılan açıklamada da 1 aydır devenin takibinin yapıldığı belirtildi.


Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında
Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında

Kemalpaşa, Çiftlik, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi Ölümü arkadaşlarının elinden oldu! Alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor İstanbul olası bir büyük deprem için alarm veriyor: Deprem toplanma alanlarında AVM'ler, gökdelenler yükseliyor         
09:35
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı         
07:57
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu         
22:55
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 10:00:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei