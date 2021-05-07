"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi on binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi protokolü kapsamında yapılan çalışmalarda on binlerce kişiye ulaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi protokolü kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Şimdiye kadar proje kapsamında, 224 gösteri ile 31 bin 418 öğrenciye, aileleriyle birlikte toplam 126 bin kişiye ulaşıldı.

Projeyle ilkokul çağındaki öğrencilere hem görsel hem işitsel bir eğitim yöntemi olarak tiyatro gösterileriyle, "ağaç yaş iken eğilir" bakış açısıyla trafik kurallarının öğretilmesi amaçlanıyor.

Hazırlanan kamu spotları ile ana akım medya da dahil olmak üzere 7 bin 285 gösterim gerçekleştirildi. Projenin sosyal medya hesaplarında da toplam 27 bin 500 takipçiye ulaşıldı.

Salgın nedeniyle tiyatral gösterilere geçici olarak ara verilirken proje çalışmaları sosyal medya ve sanal ortamda devam etti. Hazırlanan tiyatro gösterisinin videosu hem sosyal medyadan hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA uygulaması üzerinden gösterime girdi.

İkinci yılına giren proje hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı uluslararası toplantılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ilıcalı, son dönemde Türkiye'nin trafikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayılarında yüzde 50 azalma sağladığı başarısının anlatılması ve bu başarının katlanarak büyümesi için çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Ilıcalı, daha önce iletişim halinde oldukları Türkiye'den iki sivil toplum örgütüne ilave olarak, aynı zamanda kurucu başkanı olduğu Trafikte Ortak Akıl Derneği'nin (TRAPDER) üçüncü sivil toplum kuruluşu olarak bu listeye dahil olması yönünde görüşmelerin başladığını kaydetti.

Böylece, gelecekte Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'de yapılacak olan çalışmalarda paydaşlardan birisi de TRAPDER olacak.

Yaşanabilir Caddeler ve Sokaklar Paneli

Bu arada Birleşmiş Milletler 6. Yol Güvenliği haftası kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezince uluslararası katılımlı Uluslararası Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yaşanabilir Caddeler ve Sokaklar Paneli" gerçekleştirildi.

Panele, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı başkanlığında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın danışmanı ve diplomat Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ulaştırma Daire Başkanı Fethi Etem, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, WHO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Trafikte Küçük Hata Yoktur projesinin ana sponsoru Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, projenin bir diğer sponsoru Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, TRAPDER kurucu üyeleri İbrahim Aybar, Yeşim Ayöz, Trafikte Küçük Hata Yoktur proje koordinatörü Fatih Aysal, MCE Firması Genel Müdürü Berkant Güzelküçük, RadyoTrafik program editörü Cezayir Doğan, sektör ve STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

30 km/saat hız sınırına destek verildi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube kanalı üzerinden gerçekleşen panelde, karayolu trafik güvenliğini artıracak çalışmalardan bahsedildi ve bu yıl Birleşmiş Milletler'in bir kampanyası olan kentsel alanlarda 30km/saat hız sınırına destek verildi. Söz konusu kampanya ile Trafikte Küçük Hata Yoktur projesi entegre edilerek hazırlanan bir video da izletildi.

Daha sonra Türkiye'de ölümlü/yaralanmalı trafik kaza sayısındaki önemli düşüş sağlanarak elde edilen başarının sırları ve yapılanlar katılımcılara aktarılarak bundan sonraki süreçte, trafik bilinci, trafik kültürü, alternatif ulaşım türü tercihleri ve gerekli alt yapılar, çocuk yaşta eğitim, farkındalık çalışmaları gibi öneriler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi güçlü kuruluşlarla paylaşıldı. Panelde ayrıca ileriye dönük benzer amaçlara hizmet edecek ortak projelerin yapılması önerilerinde bulunuldu.