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Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA
6 saat önce
Dronun havadan denetim için kalkış yapması Araçlardan görüntü Araçların durdurulması Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Dronun havadan denetim için kalkış yapması
Araçlardan görüntü
Araçların durdurulması
Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.
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