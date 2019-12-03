Son Dakika Haberleri: Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA
Son Dakika Güncel Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA - Son Dakika

Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA

6 saat önce

Dronun havadan denetim için kalkış yapması Araçlardan görüntü Araçların durdurulması Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Dronun havadan denetim için kalkış yapması

Araçlardan görüntü

Araçların durdurulması

Sürücülere ceza yazılması ADANA - Adana'da drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlendi - ADANA

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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