Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar KGYS'ye yansıdı

13.10.2020 00:57
Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar KGYS'ye yansıdı, System.String[]

Eskişehir'de, 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarının bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de, 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarının bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri ile yaşanan acı sonuçlar saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'in gözü olan ve 24 saat kayıt alan KGYS kameralarına şehir genelinde Ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan kazalar adeta yürekleri ağza getirdi.

'Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi'

Yayınlanan görüntülerde; Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesinde bulunan Seyitgazi Kavşağında, ışık ihlali sonucu bir minibüs ile otomobilin kaza görüntüleri KGYS'ye yansıdı. İddiaya göre; ışık ihlali yapan minibüs Mustafa Özer Bulvarı istikametine gittiği esnada kontrolsüz şekilde kavşağa girerek Zümrüt Bulvarı istikametinden gelen otomobile çarptı. Kazada ağır hasar alan otomobil yol kenarına savruldu.

'Göz göre göre kaza'

Diğer bir kazada ise, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesinde bulunan bir kavşaktan dönen otomobil, o anda kavşağa giren minibüs ile çarpıştı. Yaşanan maddi hasarlı kazada, trafikte dikkat ve geçiş önceliğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. - ESKİŞEHİR

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Eskişehir, Ağustos, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

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