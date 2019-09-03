Son Dakika Haberleri: Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı
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Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler.

Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler.


Pazarcık ilçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.


Kahramanmaraş- Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler.


Kamyonet ve otomobil sürücülerinin herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise bilinmiyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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