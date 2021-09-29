Trafikte kurallara uymayanlar havadan tespit edildi - Son Dakika

Trafikte kurallara uymayanlar havadan tespit edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli havadan gerçekleştirilen denetimde, 24 araca 6 bin 869 lira para cezası kesilirken 24 aracın 13'ü de trafikten men edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli havadan gerçekleştirilen denetimde, 24 araca 6 bin 869 lira para cezası kesilirken 24 aracın 13'ü de trafikten men edildi. Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar merkez, Şuhut, Çay, Bolvadin, Emirdağ'da helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Beş uygulama noktasında kural hatası yapan araçlar havadan tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 6 bin 869 lira trafik cezası yazılırken, 13 araç da trafikten men adildi. Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından otobüslerde bulunan yolcu ve şoförler yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldı. Havadan yapılan denetim faaliyetine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyeti Müdür Yardımcısı Mustafa Erdener Bede, Bolvadin Kaymakamı Taner Polat, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika

Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?

Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın

Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor

Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti

Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar

Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi