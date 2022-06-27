Trafikte maganda dehşeti! Camı yumrukladı, tükürdü, dans etti

Mersin'de bir yol üzerinde çekilen görüntüler, maganda dehşetini gözler önüne serdi. Kimliği belli olmayan bir şahıs, trafikte seyir halinde olan bir aracın yanına gelip camını yumrukladı.

"KAMERA KAYDI ALIYORUM" SÖZÜ DE KORKUTMADI

Aracın içerisindeki kadının 'arabada çocuk var' sözlerine aldırmayan şahıs, çocuğun ağlamasına da aldırış etmeden saldırısına devam etti. Araç sürücüsünün "Kamera kaydı alıyorum" uyarılarına, aracın camına tükürerek ve dans ederek yanıt veren şahıs, aracın hareket etmesi üzerine gözden kayboldu.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Maganda dehşetinin yaşattığı korku dolu anlar ise araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.