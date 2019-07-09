Trafikte makas atan alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza
1 saat önce
NİĞDE'de makas atarak trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
NİĞDE'de makas atarak trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 617 lira ceza kesildi.
Niğde-Bor yolunda bir aracın makas atarak trafiği tehlikeyi attığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Takibe alınan aracın sürücüsü, ekiplerin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 51 LC 253 plakalı otomobil Koyunlu
kasabasında bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Otomobil sürücüsünün S.B. olduğunu tespit eden ekipler, alkollü ve ehliyeti olmadığı belirlenen S.B.'ye 9 bin 617 lira ceza kesti.
Öfkeli koca evinde oturan boşanacağı eşine pencereden kurşun yağdırdı
"Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada
Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı
ABD polisinin dondurma görevi