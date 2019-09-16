Son Dakika Haberleri: Trafikte makas atan magandalar kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı
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Trafikte makas atan magandalar kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

47 dakika önce

Trafikte makas atan magandalar kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptıİSTANBUL - Ataşehir'de yolda makas atarak ilerleyen iki otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

Trafikte makas atan magandalar kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

İSTANBUL - Ataşehir'de yolda makas atarak ilerleyen iki otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Makas atan sürücünün, kırmızı ışığın yanmasıyla duran otomobile çarptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir Kayışdağı Caddesin üzerinde dün meydana gelen kazada, iki otomobil sürücüsü makas atarak yolda hızla ilerliyordu. O sırada kırmızı ışığın yanmasıyla yoldaki diğer araç sürücüleri durdu. Makas atarak ilerleyen trafik magandaları direksiyon hakimiyetlerini kaybederek önlerinde duran otomobile çarptı. Meydan gelen kazada 3 araçta asar oluştu.

Makas atan magandaların sebep olduğu kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki otomobil sürücüsü makas atarak yolda ilerliyor. Kırmızı ışığın yanmasıyla araçlardan biri önünde duran araca çarpıyor.

Trafikte makas atan magandalar kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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