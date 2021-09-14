Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada - Son Dakika

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobiliyle makas atan sürüc ü trafiği tehlikeye attı.
Alınan bilgiye göre, Sincan - Ayaş yolunda bir sürücü otomobiliyle araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün dehşete düşüren o anları trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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