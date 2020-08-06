Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza - Son Dakika

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira cezaBURSA'da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağ- sol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.?ya 1228 liralık ceza kesildi.

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza BURSA'da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağ- sol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.?ya 1228 liralık ceza kesildi. Olay, pazar günü, Mudanya yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, trafikte 'makas atmak' olarak bilinen manevrayla aşırı hızla sağ- sol yaparak önündeki araçları geçti. Bu anlar, başka otomobildeki araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Caddedeki mobese kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını ve sürücünün ismini belirledi. Sürücü H.A.'ya 1228 liralık para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:47

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı

Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı

Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi

Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor

Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor