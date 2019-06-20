Son Dakika Haberleri: Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza
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Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, trafikte 'makas' atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.

Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza, System.String[]
DİYARBAKIR'da, trafikte 'makas' atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi. 
Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yolda, 'makas' atarak ilerleyen sürücü, mobese kameralarından fark edildi. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü ve plakası belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibin ardından sürücüyü yakaladı. Ekipler, trafikte 'makas' atan sürücüye ben 2 TL para cezası kesti. 

FOTORĞAFLI


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Sabah, Güncel
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