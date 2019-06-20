Trafikte makas atan sürücüye ceza
1 saat önce
Diyarbakır'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye bin 2 lira ceza verildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:06 Kaynak: AA
'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye bin 2 lira ceza verildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobilin Urfa Bulvarı Yenihal Kavşağı mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi.
Otomobili takibe alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre sonra aracı durdurdu.
Sürücüye bin 2 lira ceza uygulandı.
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