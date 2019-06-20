Son Dakika Haberleri: Trafikte makas atan sürücüye ceza
Son Dakika Güncel Haber

Trafikte makas atan sürücüye ceza

55 dakika önce

Diyarbakır'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye bin 2 lira ceza verildi.

Diyarbakır'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye bin 2 lira ceza verildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobilin Urfa Bulvarı Yenihal Kavşağı mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi.
Otomobili takibe alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre sonra aracı durdurdu.
Sürücüye bin 2 lira ceza uygulandı.
Trafikte makas atan sürücüye ceza
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte makas atan sürücüye ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]