Trafikte 'makas' atarak ilerledi - Son Dakika

Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi'nde 29 Ocak günü çekildiği belirtilen görüntülerde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken 'makas' atarak ilerliyor. Zaman zaman diğer sürücüleri de tehliye düşüren bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.