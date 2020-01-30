Trafikte 'makas' atarak ilerledi - Son Dakika

Trafikte 'makas' atarak ilerledi
15 dakika önce
Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi'nde 29 Ocak günü çekildiği belirtilen görüntülerde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken 'makas' atarak ilerliyor. Zaman zaman diğer sürücüleri de tehliye düşüren bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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