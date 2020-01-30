Trafikte 'makas' atarak ilerledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafikte 'makas' atarak ilerledi - Son Dakika

Trafikte 'makas' atarak ilerledi

15 dakika önce

Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Trafikte 'makas' atarak ilerledi, System.String[]

Konya'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken 'makas' atarak ilermesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi'nde 29 Ocak günü çekildiği belirtilen görüntülerde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken  'makas' atarak ilerliyor.  Zaman zaman diğer sürücüleri de tehliye düşüren bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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