Son Dakika Haberleri: Trafikte "Makas" Atarak Kazaya Neden Olan Sürücü Yakalandı

Trafikte "Makas" Atarak Kazaya Neden Olan Sürücü Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da aracıyla trafikte "makas" attığı sırada meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı.

Trafikte
İstanbul'da aracıyla trafikte "makas" attığı sırada meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda aracıyla trafikte "makas" atarak ilerleyen sürücü, trafik kazasına neden oldu.

Biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen araç sürücüsüne bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:37 Kaynak: AA

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