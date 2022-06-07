Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası

07.06.2022 17:57
Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası

Ümraniye'de trafikte makas atarken çarptığı araçtaki ailenin yaralanmasına neden olan sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme sürücünün ehliyetine de 1,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Ümraniye'de trafikte makas atarken çarptığı araçtaki ailenin yaralanmasına neden olan sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme sürücünün ehliyetine de 1,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Ümraniye'de 20 Eylül 2020'de, Ozan Özdemir idaresindeki araç, TEM otoyolu Şile yolunda seyir halindeyken, Hüseyin Sinan, eşi Özlem ve oğlu Çınar'ın içinde bulunduğu araca çarptı.

Özdemir'in aracıyla makas atması sonucu meydana geldiği ileri sürülen kazada yaralanan Sinan ailesinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Trafik kazası tespit tutanağına yer verilen iddianamede, sanık Özdemir'in kusurlu olduğu belirtildi. Tarafların uzlaşmadığı vurgulanan iddianamede, sanığın "taksirle yaralama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan sanık Özdemir, aracıyla sol şeritten ilerlerken, sağ şeride geçmek istediğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, kazada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Özdemir, hızının ise ortalama 80-90 kilometre olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten müşteki Hüseyin Sinan ise kazanın etkisiyle başını direksiyona çarptığını ve yüzünde morarmalar oluştuğunu söyledi.

Olayda başından yaralandığını belirten Özlem Sinan da oğlunun da bu kazada yaralandığını aktardı.

Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ozan Özdemir'i "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği gerekçesiyle cezasını 2 yıl 8 aya çıkaran mahkeme, Özdemir'in ehliyetinin ise cezanın infazının tamamlanmasının ardından 1,5 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

YORUMLAR
500
Ordu'da trafik denetimleri Ordu'da trafik denetimleri Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı
Kaynak: AA

Ümraniye, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:02:08. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement