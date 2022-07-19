Trafikte makas pahalıya patladı - Son Dakika
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Trafikte makas pahalıya patladı

19.07.2022 00:32
Trafikte makas pahalıya patladı

İstanbul TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde makas atarak ilerleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan şahıs, polis ekipleri tarafından tespit edilerek 2 bin 215 TL idari para cezasına çarptırıldı.

İstanbul TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde makas atarak ilerleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan şahıs, polis ekipleri tarafından tespit edilerek 2 bin 215 TL idari para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal paylaşım platformlarında trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü anlara ait görüntüler paylaşan sürücüye yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, polis ekipleri, TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün Ö.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Konu ile ilgili Ö.K. isimli sürücüye 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Makas atmak", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yakın takip" maddelerince toplamda 2 bin 215 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Öte yandan, Ö.K isimli sürücü hakkında "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte makas pahalıya patladı - Son Dakika

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