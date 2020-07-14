Trafikte makasçı terörü kamerada - Son Dakika

Trafikte makasçı terörü kamerada
- Trafikte makasçı terörü kamerada Hem kendini hem trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü Antalya'da akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden birinde akan trafiğin arasında makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği adeta birbirine kattı.
- Trafikte makasçı terörü kamerada
Hem kendini hem trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü
ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden birinde akan trafiğin arasında makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği adeta birbirine kattı. Aşırı hızlı olan ve arka arkaya 5-6 aracın sağından ve solundan geçerek kazaya davetiye çıkaran sürücü diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Olay dün akşam saatlerinde Antalya kent merkezineki ana arterlerden birinde yaşandı. Trafikte biranda ortaya çıkan hafif ticari araç, önündeki araçların ağından ve solundan geçerek hem kendi güvenliğini hem seyir halindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. Aracı fark edenler şerit değiştirmeden kendi yollarında devam ederek oalı bir kazadan kurtulmaya çalışırken 5-6 aracı sollayan araç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı cep telefonuyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan yayınlayıp trafik magandasını teşhir ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:41 Kaynak: İHA
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