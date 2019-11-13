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Trafikte memnuniyet anketi yapıldı

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in öncülüğünde, iş yeri sahiplerine yönelik trafikte memnuniyet anket çalışması yapıldı.

Trafikte memnuniyet anketi yapıldı, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in öncülüğünde, iş yeri sahiplerine yönelik trafikte memnuniyet anket çalışması yapıldı.


Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde 23-28 Ekim 2019 tarihleri arasında işyeri sahipleri ile trafikte memnuniyet anket çalışması gerçekleştirildi. Gölbaşı, Atatürk, 9 Eylül, Harıkçı Caddelerindeki trafikle alakalı 528 iş yeri sahibin katılım gösterdiği anket sonucunda caddeler üzerinde vatandaşların araçlarını sadece 10 dakika park edebilmesine müsaade edildi.


Anket sonucunda, Gölbaşı Caddesinde yüzde 72, Atatürk Caddesi yüzde 50, Harıkçı Caddesi yüzde 80


9 Eylül Caddesi yüzde 70 olarak, vatandaşların araçlarını 10 dakika park edebilmelerine müsaade ederek sonucu çıktı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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