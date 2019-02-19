Trafikte Motosiklet Üzerinde Ayağa Kalkan Sürücü Kamerada
1 saat önce
Trafikte motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücü kamerada Motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli şovu hayrete düşürdüİSTANBUL - Başakşehir'de akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Trafikte motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücü kamerada Motosiklet
sürücüsünün trafikteki tehlikeli şovu hayrete düşürdü
İSTANBUL - Başakşehir
'de akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün tehlikeli şovu cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Başakşehir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü görenleri hayrete düşürdü. Akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü "bu kadarına da pes artık"dedirtti. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli şovu ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:25 Kaynak: İHA
100 Milyon Liraya Mal Olan Sınır Kapısı Hizmete Açıldı
Kırmızı Listedeki Kanguru Faresi Tunceli'de Görüntülendi
Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, 5 Kişi 1 Kişiyi Dövdü
Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı