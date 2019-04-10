Trafikte Motosikletle Klima Taşıdılar... O Anlar Kamerada
1 saat önce
Trafikte motosikletle klima taşıdılar.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
Trafikte motosikletle klima taşıdılar... O anlar kamerada
2 kişinin zor sığdığı motosikletle klima ve alet çantasıyla bindiler
HATAY - Hatay
'da, klima ve alet çantasını motosikletle götürmeye çalışan işçiler amatör kameralara yansıdı. Reyhanlı
ilçesinde öğle saatlerinde klima ve alet çantasını motosiklete yükleyen 2 kişi, şehir trafiğinde motosikletle ilerlemeye kalkınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Güçlükle ilerledikleri görülen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, yolda seyreden bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Plakaları görülmeyen ve hiçbir önlem almayan klimalı motosikletlilerin görüntüleri ise 'pes' dedirtti.
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