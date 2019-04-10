Son Dakika Haberleri: Trafikte Motosikletle Klima Taşıdılar... O Anlar Kamerada

Trafikte Motosikletle Klima Taşıdılar... O Anlar Kamerada

1 saat önce

Trafikte motosikletle klima taşıdılar.

Trafikte motosikletle klima taşıdılar... O anlar kamerada
2 kişinin zor sığdığı motosikletle klima ve alet çantasıyla bindiler

HATAY - Hatay'da, klima ve alet çantasını motosikletle götürmeye çalışan işçiler amatör kameralara yansıdı.
Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde klima ve alet çantasını motosiklete yükleyen 2 kişi, şehir trafiğinde motosikletle ilerlemeye kalkınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Güçlükle ilerledikleri görülen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, yolda seyreden bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Plakaları görülmeyen ve hiçbir önlem almayan klimalı motosikletlilerin görüntüleri ise 'pes' dedirtti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
Hatay, Genel
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