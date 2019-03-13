Trafikte Motosiklette Kitap Okuyan Çocuk Dikkat Çekti
44 dakika önce
KAYSERİ'de trafikte kırmızı ışıkta duran motosikletin arkasında ders kitabını okuyan çocuk, görenlerin dikkatini çekti.
KAYSERİ'de trafikte kırmızı ışıkta duran motosikletin arkasında ders kitabını okuyan çocuk, görenlerin dikkatini çekti. Merkez Kocasinan
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran motosiklette sürücünün arkasında oturan 7-8 yaşlarındaki çocuk, ders kitabını açarak okumaya başladı. Kırmızı ışıkta motosikletin üzerinde kitap okuyan çocuk, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Bir sürücünün cep telefonuyla fotoğrafını çektiği çocuk, daha sonra yeşil ışığın yanması ve motosikletin hareket etmesiyle gözden kayboldu.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:22 Kaynak: DHA
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