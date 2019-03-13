Son Dakika Haberleri: Trafikte Motosiklette Kitap Okuyan Çocuk Dikkat Çekti

Trafikte Motosiklette Kitap Okuyan Çocuk Dikkat Çekti

44 dakika önce

KAYSERİ'de trafikte kırmızı ışıkta duran motosikletin arkasında ders kitabını okuyan çocuk, görenlerin dikkatini çekti.

Trafikte Motosiklette Kitap Okuyan Çocuk Dikkat Çekti, System.String[]
KAYSERİ'de trafikte kırmızı ışıkta duran motosikletin arkasında ders kitabını okuyan çocuk, görenlerin dikkatini çekti.

Merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran motosiklette sürücünün arkasında oturan 7-8 yaşlarındaki çocuk, ders kitabını açarak okumaya başladı. Kırmızı ışıkta motosikletin üzerinde kitap okuyan çocuk, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Bir sürücünün cep telefonuyla fotoğrafını çektiği çocuk, daha sonra yeşil ışığın yanması ve motosikletin hareket etmesiyle gözden kayboldu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:22 Kaynak: DHA

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