Tekirdağ'da trafikte başlayan kavga cinayetle bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafikte başlayan kavga cinayetle bitti: 1 ölü

28.05.2023 15:44

Tekirdağ Çorlu'da yol verme tartışması nedeniyle iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Cemal Gürsel Bulvarı'nın kesiştiği dönel kavşak mevkiinde, araç sürücüleri Tayfun Işık ile R.G. arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Araçtan inen ikili karşı karşıya geldi.

Trafikte Öfke Cinayetle Bitti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, Tayfun Işık'ın silah çekmesi üzerine R.G. de silahla karşılık verdi. R.G.'nin silahından çıkan kurşun Tayfun Işık'ın başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Işık'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafikte Öfke Cinayetle Bitti

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde polis tarafından silahıyla birlikte yakalanan şüpheli R.G. gözaltına alındı. Evli ve 1 çocuk babası Tayfun Işık'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini hüzne boğdu.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, kavga, Güncel, Son Dakika

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