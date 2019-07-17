Trafikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

Bafra Emniyet Müdürlüğü
Trafik Büro ekipleri "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Kentin işlek noktalarında yapılan denetimde sürücülerden yayalara öncelik vermeleri istendi.
Bafra Trafik Büro Komiser Yardımcısı Ahmet Albayrak
, "Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık." dedi.
Uygulamadaki amacın vatandaşları yaya önceliği konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Albayrak, "Sürücülerimize bir daha yaya geçitlerinde kuralları ihlal ettiklerinde neler olacağını anlattık. Karayolları Trafik Kanunu 74. maddeye göre araçların yayalara yol vermemeleri durumunda sürücülere 488 lira idari para cezası verilirken bu ceza yayalarda 68. maddeye göre 108 lira olarak belirtilmiştir." diye konuştu.
Uygulamada, yayalara hangi durumlarda geçiş üstünlüklerine sahip oldukları anlatıldı.