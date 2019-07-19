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Trafikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

29 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Alaçam ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı.

Trafikte
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Alaçam ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı.

Alaçam Yüksekokulu yanı Anneler Parkı'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerince yaya üstünlüğü bilinçlendirme uygulaması gerçekleştirildi. Alaçam Emniyet Müdür Vekili Erolcan Keskin, "Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Bu uygulamada vatandaşlarımızı hem bilinçlendirdik hem de bir daha ihlal ettiklerinde neler olacağını anlattık. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi araçların yayalara yol vermemeleri durumunda 488 lira idari para cezası verirken, bu ceza yayalarda 68. maddeye göre 108 lira olarak belirtilmiştir" dedi.

Uygulamada, yayalara hangi durumlarda geçiş üstünlüklerine sahip oldukları anlatıldı. - SAMSUN
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Alaçam, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
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