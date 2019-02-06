Son Dakika Haberleri: Trafikte Öncelik Yayaların

Trafikte Öncelik Yayaların

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Osmaniye'de de yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi.

Trafikte Öncelik Yayaların, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Osmaniye'de de yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin birçok noktasında yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi. Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller civarında da uygulama yapan ekipler hem sürücülere hem de yayalara farkındalıkla ilgili uygulamalı bilgilendirmeler yaptı. Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Yayaların geçişinde ölümlü kazalar olabiliyor. Uygulama ile bunun önüne geçileceğini düşünüyoruz. Bugün Osmaniye'de de İçişleri Bakanımızın çağrısı ile uygulama yapılıyor. Trafikte yayaların daha rahat edeceğini düşünüyoruz" dediler. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:58 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Osmaniye, Güncel
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