Antalya 'da yaşanan olayda, işlek bir cadde üzerinde bir sürücü iddiaya göre, avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracını kırmızı ışıkta sıkıştırdı.

2 günde 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, bu kez 50 metrelik baz istasyonuna çıktı

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı - Son Dakika

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