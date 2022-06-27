Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı

27.06.2022 19:13

Antalya'nın işlek caddesinde erkek sürücü, kadın sürücünün önünü kesti. Saldırgan, o anları cep telefonu ile kaydeden kadının cep telefonunu da kırdı. Bunun üzerine "İmdat" çığlıkları atan genç kadın, polise giderek şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da yaşanan olayda, işlek bir cadde üzerinde bir sürücü iddiaya göre, avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracını kırmızı ışıkta sıkıştırdı.

TELEFONA VURARAK GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan tartışmada aracından inerek avukatın üzerine yürüyen şahıs, görüntü alan Güngör'ün telefonuna da eliyle vurarak yere düşürdü.

ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganın üzerine yürümesiyle birlikte paniğe kapılarak "İmdat" çığlıkları atan kadının sesleri üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada

SERBEST BIRAKILDI

Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikayette bulundu. İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
2 günde 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, bu kez 50 metrelik baz istasyonuna çıktı 2 günde 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, bu kez 50 metrelik baz istasyonuna çıktı Son dakika haber! Serik'te bir kişi aracında ölü bulundu Son dakika haber! Serik'te bir kişi aracında ölü bulundu
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:19 Boş araziye düşen buz kütlesi panik yarattı! Çoban bomba sanıp jandarma ekiplerine haber verdi
19:13 Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 19:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement