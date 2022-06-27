Antalya'da yaşanan olayda, işlek bir cadde üzerinde bir sürücü iddiaya göre, avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracını kırmızı ışıkta sıkıştırdı.
Yaşanan tartışmada aracından inerek avukatın üzerine yürüyen şahıs, görüntü alan Güngör'ün telefonuna da eliyle vurarak yere düşürdü.
Saldırganın üzerine yürümesiyle birlikte paniğe kapılarak "İmdat" çığlıkları atan kadının sesleri üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştı.
Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikayette bulundu. İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte önü kesilen ve saldırıya uğrayan kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı - Son Dakika