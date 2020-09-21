Trafikte önünü kesen kişiyi 2 kilometre otomobilin kaputunda taşıdı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce bir sürücünün, otomobiline zarar veren ve kaputun üstünde bulunan kişiyle 2 kilometre uzaklıktaki emniyet müdürlüğüne kadar gitmesine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Yasemin Erdem, 11 Temmuz'da 16 AGY 414 plakalı otomobiliyle kırsal Üreğil Mahallesi'nden ilçe merkezine giderken aniden önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için yavaşladı, ardından yoluna devam etti. Bu sırada köpeğe, karşı yönden gelen Osman T. (20) idaresindeki otomobil çarptı.

Osman T. ile yanında bulunan Mustafa T. ve Mahmut T, olaydan sorumlu tuttukları Erdem'in aracını takip etmeye başladı.

Orhangazi- İznik kara yolu otoban köprüsü altında Erdem'in otomobilinin önünü kesen 3 kişi, camları tekmeleyip araca zarar verdi. Bunun üzerine otomobilini hareket ettiren Yasemin Erdem, kaputun üstüne çıkan Osman T'yi 2 kilometre uzaklıkta yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne kadar götürdü. Aracın seyri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarınca görüntülendi.

Polislerin müdahalesinin ardından sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 zanlı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Kaputtaki gencin düşmemesi için yavaş gittim"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Yasemin Erdem, olayın şokunu halen üzerinden atamadığını söyledi.

Kızı, kız kardeşi ve yeğeniyle Üreğil'den Orhangazi'ye doğru yola çıktığını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Büyük korku yaşadık. O esnada bir şahıs arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca ben hareket ettim. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride şehir merkezi girişinde trafik lambalarına kadar geldik. Yolda hareket ederken olabildiğince yavaş gittim ki kaputtaki genç düşsün istemedim. Trafik lambalarında kırmızı ışıktayken daha önce önümü kesen otomobil gelip kavşakta bana çarparak tekrar önümü kesti. Yeşil ışığın yanmasıyla yeniden hareket ettim. O şekilde şehir içinden kornaya basarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de büyük şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Daha sonra kendilerinden şikayetçi oldum."

Erdem, söz konusu 3 kişi hakkında açtığı davanın sürdüğünü sözlerine ekledi.