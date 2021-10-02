Trafikte giden otomobilin arka koltuğundaki buzağı görenleri şok etti - Son Dakika

Trafikte giden otomobilin arka koltuğundaki buzağı görenleri şok etti

ANKARA - Ankara'da trafikte bir otomobilin arka koltuğundaki buzağı ile gitmesi görenleri hayrete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda vatandaşlar yanlarından geçen bir otomobilin arka koltuğunda buzağı olduğunu gördüler. Daha önce küçükbaş hayvanlar taşınmasına rastlanırken bu sefer otomobilde buzağı taşınması görenleri şok etti.