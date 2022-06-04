Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada - Son Dakika
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Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada

04.06.2022 11:31

Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı.

Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, Hazardağlı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki bir kamyon, kasasının ebatlarından çok büyük olan ve yolun büyük bir kısmını kapatan prefabrik ev taşırken görüntülendi. Herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, sürücüleri tedirgin etti. Tehlikeli taşıma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada
Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada
Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada
Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada
Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada
Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada
Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadan yürütülen ev görenleri şaşırttı... Trafikte prefabrik ev taşıyan sürücü kamerada - Son Dakika
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