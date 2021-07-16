Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Tuzla Caddesi'nde, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle ilerleyen 27 yaşındaki Hatun Özsoy, bu sırada yanına yaklaşan kamyonetten açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Özsoy'u vuran Y.K. isimli şahıs, polise teslim oldu. Yusuf K'nin emniyetteki sorgusunda, kadının sevgilisi olduğunu söylediği öğrenildi.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a, kamyonet içerisinde bulunan Y.K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

POLİSE GİDEREK KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Yusuf K, kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevreyolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf K'yi gözaltına aldı.

KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hatun Özsoy'un katil zanlısı Yusuf K'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve uyuşturucudan dolayı emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜREK SIZLATTI

Öte yandan Y.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatun Özsoy'un sosyal medya hesabından, yaklaşık iki ay önce yaptığı "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" yazılı paylaşımı yürek burktu. Talihsiz kadının üç ay önce de "Belki bir gün yaşlanacağım, ama asla büyümeyeceğim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.